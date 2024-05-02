Допомога США дала путіну зрозуміти, що цього року він не переможе. Та цього замало. Огляд матеріалів іноземних медіа 1 травня

Новий пакет американської військової допомоги дав путіну зрозуміти, що принаймні у 2024-му він Україну не переможе, пише в колонці для Bloomberg почесний професор американського університету Джона Гопкінса Гел Брендс. Однак поки що російський диктатор все ж сподівається дочекатися часу, коли західна підтримка України ослабне. І приводи для цього у нього є, пише автор.

Нової допомоги недостатньо, щоб перемогти росію, а наступних подібних пакетів навряд чи буде багато, та й діставатимуться вони Києву нелегко. Якщо ж президентом США стане Дональд Трамп, позиція Вашингтону взагалі може радикально змінитися. Тому в Кремлі сподіваються, що якщо путін не згорне в цьому році своїх окупаційних планів і не піде на поступки, надалі може стати легше.

Утім, пише Брендс, і Київ сподівається на певне полегшення. Зокрема на те, що протягом року росіяни зазнають шалених втрат у живій силі та техніці. Що проблеми російської економіки нарешті почнуть даватися взнаки, що населення перестане підтримувати військову кампанію і, відповідно, владу. І, звісно, що Кремлю буде складніше адекватно оснащувати свої окупаційні війська. Однак поки що такий розвиток подій не гарантований, як і те, що навіть за напівживої економіки росіяни повернуться до миру.

Так, нові транші допоможуть Києву встояти, пише Брендс. Однак залишаються нерозвʼязаними чимало важливих питань, без яких Україні не перемогти. «Чи здатен Київ створити збройні сили, що зможуть подолати якісну багатошарову оборону росіян? Чи зможе Європа наростити виробництво боєприпасів настільки, щоб забезпечити ЗСУ, якщо США відійдуть у допомозі на другий план? Чи наважаться Вашингтон та його союзники конфіскувати заморожені російські активи й передати їх Україні? Чи вони здатні на кроки, які необхідні для реального тиску на російську економіку, зокрема нарешті випхати путінську нафту з глобального ринку і накласти жорсткі санкції на китайські банки, залучені в торгівлю з росією?» ― пише професор. Найважливіше ж питання ― наскільки далеко здатні піти НАТО і США, якщо путін не зможе захопити Україну, але не припинить воювати? Як Заходу змусити росіян завершити війну?

Останнє питання стояло перед союзниками України й раніше, пише Брендс. Та вони досі не знайшли рішення. Зараз у них є ще трохи часу, аби визначитися з цим.

Також вартий уваги текст The New York Times про те, як конгресменів-республіканців зустріли їхні виборці після підтримки голосування щодо допомоги Україні. Коротке резюме: вони виявились або байдужими, або зовсім не проти того, щоб «замість американських хлопців воювали американські кулі».

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