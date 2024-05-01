Росіяни атакували Одесу балістикою, постраждали щонайменше 13 людей

Російські війська ввечері 1 травня атакували Одесу балістичними ракетами.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

Наразі відомо про щонайменше 13 постраждалих. На місці влучання виникла потужна пожежа.

Місцеві Telegram-пабліки повідомляють, що після удару горить склад «Нової пошти» в Київському районі міста. Російські пропагандисти активно просувають версію, що там нібито був склад з боєприпасами виробництва країн НАТО.

«Нова пошта» опублікувала у Facebook відео з наслідками атаки. У компанії зазначили, що постраждали сортувальне депо та відділення пошти. Серед співробітників загиблих і постраждалих немає.