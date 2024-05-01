У Великій Британії перевіряють OnlyFans через можливий доступ дітей до порнографії

Британський регулятор Ofcom розпочав розслідування щодо того, чи робить сервіс OnlyFans достатньо для того, аби запобігти доступу дітей до порнографії на своєму сайті.
Про це повідомила пресслужба регулятора.
Чинні правила регулювання онлайн-контенту у Великій Британії зобовʼязують платформи для обміну відео «вживати належних заходів» для запобігання доступу до порнографічних матеріалів людей, молодших 18 років.
У відповідь на цей закон низка британських сайтів, що розміщують контент для дорослих, зокрема найбільший з них — OnlyFans, запровадили заходи з перевірки віку користувачів.
Однак, проаналізувавши матеріали, отримані від OnlyFans у відповідь на офіційні запити, Ofcom виявив, що платформа не впровадила свої заходи з перевірки віку достатнім чином.
Також регулятор заявив, що розслідує, чи не порушив OnlyFans свої обовʼязки щодо надання повної та точної інформації у відповідь на передбачені законом запити.
- OnlyFans — це платформа для дорослих, що працює за передплатою. Під час пандемії COVID-19 соцмережа досягла першого стрибка популярності — з мільйона авторів по всьому світі у 2020 році до 3 мільйонів у 2023 році. Середньостатистичний автор OnlyFans заробляє лише $151 на місяць, але власникам деяких з найпопулярніших облікових записів ця справа приносить до $5,4 мільйона на рік.