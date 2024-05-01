Телескоп «Джеймс Вебб» показав масивне кулясте скупчення зірок у Чумацькому Шляху

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» зробив зображення кулястого зоряного скупчення NGC 6440, яке перебуває на відстані приблизно 28 тисяч світлових років від Землі в сузір’ї Стрільця.

Про це пише Європейська космічна обсерваторія.

Кулясті скупчення, як-от NGC 6440, мають сферичну форму, вони заповнені старими зірками, повʼязаними гравітацією. Часто їх можна зустріти на околицях галактик. Скупчення NGC 6440 розташоване у внутрішній частині Чумацького Шляху. Зазвичай кулясті скупчення містять від сотень тисяч до мільйонів зірок, віддалених одна від одної в середньому на один світловий рік.

James Webb Space Telescope

Це зображення телескоп зняв у межах програми спостережень для дослідження зірок у скупченні та вивчення деталей скупчення пульсарів. Пульсар — це нейтронна зоря, яка обертається і має потужне магнітне поле. Від її магнітних полюсів виходять електромагнітні промені. Для людського ока такий промінь виглядає як короткий спалах або імпульс під час обертання зірки.

Пульсари обертаються надзвичайно швидко, астрономи зафіксували швидкість у понад 716 обертів на секунду. Однак теоретично пульсар може обертатися зі швидкістю 1 500 обертів на секунду, перш ніж втратить енергію або розпадеться на частини.