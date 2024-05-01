У Нікополі від удару дроном і артобстрілу постраждали чотири людини

У Нікополі на Дніпропетровщині через російський обстріл постраждали четверо людей. Росіяни вдарили по місту дроном та обстріляли з артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У лікарні зараз перебувають 47-річний чоловік і 27-річна жінка — вони в середньому стані. Також поранені 44-річний чоловік і 43-річна жінка — їм надали необхідну медичну допомогу, оговтуватися будуть вдома.

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Через обстріл понівечені кілька відділень місцевої лікарні й швидка», пошкоджені школа і спортивний майданчик. Також пошкоджені 7 приватних будинків й,6 господарських споруд, зайнялося авто. Зачепило опори вуличного освітлення і лінії електропередачі.