Американська поліція розганяє пропалестинських демонстрантів в університетах

У США тривають студентські пропалестинські протести. Поліція Нью-Йорка розігнала пропалестинських демонстрантів у Колумбійському університеті та очистила Гамільтон Холл від протестувальників, які увірвалися туди та зайняли його. Тим часом поліція Лос-Анджелесу ввійшла на територію Каліфорнійського університету, де відбуваються сутички між пропалестинськими та проізраїльськими мітингувальниками.

Колумбійський університет

Студенти протестували проти ізраїльського наступу в секторі Гази і посилювали тиск до такого рівня, коли університет не міг функціонувати. Кульмінацією їхньої пропалестинської демонстрації стали десятки арештів після двотижневих заворушень, пише The New York Times.

Президентка Колумбійського університету Немат Шафік їздила до Вашингтону, щоб свідчити перед комітетом Конгресу 17 квітня щодо антисемітизму в кампусі. Поки вона була у Вашингтоні, група пропалестинських демонстрантів встановила велике наметове містечко перед бібліотекою Батлера в головному корпусі університету. Цю територію вони назвали табором солідарності з Газою.

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Вранці 29 квітня протестувальники розбили вікно, щоб дістатися до Гамільтон Холлу, та спорудили там барикади, щоб заблокувати двері. Потім вони розгорнули банер, «перейменувавши» будівлю на будівлю Хіндс Холл на честь Хінд Раджаб, 6-річної палестинської дівчинки, яка загинула під час війни Ізраїлю та ХАМАС у Газі.

Того ж дня після 9-ї вечора сотні поліцейських почали заходити на територію кампусу. Одна група оточила головний табір, де залишилося понад 100 наметів, і обшукувала їх. Інша група попрямувала до Гамільтон Холлу, вимагаючи від протестувальників піти додому.

Заарештованих студентів вивели з кампусу та завантажили в автобуси без опору. Також поліція зняла банери з написами «Студентська інтифада» та «Вільна Палестина» з будівель університету.

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Колумбійський університет від імені свого представника зазначив, що йому шкода, що протестувальники вирішили загострити ситуацію своїми діями.

«Після того як вночі в Університеті дізналися, що Гамільтон Холл був окупований, розгромлений і заблокований, у нас не залишилося вибору. Співробітників громадської безпеки Колумбії вигнали з будівлі, а члену нашої команди погрожували», — додали там.