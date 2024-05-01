Вчені відкрили ферменти, які можуть зробити кров будь-якої групи універсальною в переливанні

Група дослідників зі Швеції та Данії визначила суміш ферментів, яка здатна перетворювати кров будь-якої групи — A (II); B (III) чи AB (IV) — на підходящу для переливання кому-завгодно О (І) групу.

Дослідження опублікували в науковому журналі Nature Microbiology.

Суміш ферментів, які виробляють бактерії з кишківника людини, при змішуванні з еритроцитами може знищувати антигени A або B, перетворюючи червоні кровʼяні тільця на універсальний тип О.

Групу крові визначають молекули двох різних видів, які можуть бути присутніми на поверхні еритроцитів. Ці молекули-антигени умовно позначаються A і B. Типові комбінації антигенів формують чотири групи крові: О (I), А (II), В (III), АВ (IV). Кров групи О не має ні А, ні В.

Ці молекули-антигени визначають сумісність між донором і реципієнтом для безпечного переливання крові та трансплантації органів.

Імунні системи, які ніколи не бачили антигенів А чи В, атакуватимуть і знищуватимуть ці клітини, щойно вони потраплять у організм при переливанні. Це може призвести до серйозних наслідків для здоровʼя реципієнта й навіть смерті. Оскільки кров групи О (І) не має жодної з цих молекул-антигенів, вона підходить для переливання майже будь-кому.

Через таку універсальність запаси крові групи О (І) швидко вичерпуються, тож її часто не вистачає, зокрема в екстрених випадках, коли лікарі повинні діяти негайно, не знаючи групи крові пацієнта.

Перетворення червоних кровʼяних тілець на універсальну групу О не є новою ідеєю. Вперше подібну техніку представили ще в 1982 році — тоді вчені виявили фермент, витягнутий із зелених кавових зерен, який міг позбавляти еритроцити групи B їхнього антигена.

Але цей фермент видався не надто ефективним, що робило широке застосування цього методу непрактичним. Крім того, виникали сумніви щодо безпечності цього способу. З невідомих причин донорська кров іноді залишалася несумісною з реципієнтами, навіть попри те що донорські клітини були позбавлені майже всіх антигенів.

Згодом вчені повернулися до досліджень цього методу і у 2019 році виявили інші ферменти, що їх виробляють кишкові бактерії.

Ґрунтуючись на попередніх працях інших команд, дослідники відібрали кілька ферментів-кандидатів, вироблених кишковою бактерією Akkermansia muciniphila. Данські й шведські дослідники протестували 24 ферменти, обробивши ними сотні зразків крові. Ферменти виявилися надзвичайно ефективними й показали гарні результати у дослідженнях.

Скандинавські дослідники зазначають, що необхідно ще попрацювати над тим, щоб покращити знищення антигена А. Крім того, вченим ще належить зрозуміти, чому невелика частка еритроцитів досі перехресно реагує з плазмою групи О (І).