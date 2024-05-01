Сенат США схвалив заборону імпорту збагаченого урану з росії

Сенат США ухвалив законопроєкт про заборону імпорту збагаченого урану з росії — документ направили на підпис президенту Джо Байдену. Закон набуде чинності через 90 днів після підписання.

До січня 2028 року допускаються деякі відступи від закону. У разі, якщо не буде інших джерел постачання, Міненерго США зможе видавати дозволи на імпорт збагаченого урану з росії. Термін дії цього закону закінчується наприкінці 2040 року.

Як свідчать дані Міністерства енергетики США, росія постачала майже чверть збагаченого урану, який використовується як паливо для американського флоту з понад 90 комерційними реакторами, що робить її першим іноземним постачальником. Ці продажі приносять Москві близько мільярда доларів на рік, але заміна цих поставок може стати проблемою та ризикує підвищити ціну збагаченого урану приблизно на 20%.

Білий дім вважає, що ця заборона допоможе розблокувати близько $2,7 мільярда для підтримки вітчизняної уранової промисловості, наданої Конгресом на початку цього року.

Bloomberg зазначає, що росія може відповісти односторонньою забороною на експорт, якщо США заборонять імпорт.