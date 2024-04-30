Дональда Трампа оштрафували на $9 тисяч за неповагу до суду. Експрезиденту США може загрожувати увʼязнення

Суддя Хуан Мерчан оштрафував експрезидента США Дональда Трампа на $9 тисяч за неповагу до суду. У своїй соцмережі Truth Social Трамп різко висловлювався про відібраних судом присяжних у справі про його виплату порнозірці Стормі Деніелс — він заплатив акторці $130 тисяч, щоб вона мовчала про секс із експрезидентом, але виплату оформили як винагороду адвокату за юридичні послуги. У штаті Нью-Йорк це вважається фальсифікацією звітності.

Про це повідомляє Reuters.

Критика експрезидента в бік присяжних і свідків порушує так званий gag order — заборону на розголошення інформації про учасників процесу. Крім того, за словами судді Мерчана, пости Трампа в Truth Social образили свідків і поставили під сумнів неупередженість присяжних. Суддя заявив, що якщо експрезидент продовжить порушувати заборону і публічно висловлюватиметься таким чином про суд, він розгляне можливість ув’язнити Трампа.

Трампу призначили штраф у тисячу доларів за кожен з дев’яти постів, якими він порушив наказ, тобто загалом $9 тисяч. Натомість прокуратура клопотала про стягнення $10 тисяч.

Також суддя зобовʼязав Трампа видалити всі заяви про учасників процесу зі своєї сторінки у Truth Social і сайту своєї передвиборчої кампанії.

На слуханнях у четвер суддя Мерчан розгляне можливість додатково оштрафувати експрезидента за інші його заяви.

Про яку справу йшлося

За даними слідства, перед виборами 2016 року Трамп через адвоката виплатив Стормі Деніелс $130 тисяч, щоб вона мовчала про сексуальні стосунки з ним. Виплата незаконною не була, але її оформили як плату Трампа адвокату за юридичні послуги. У штаті Нью-Йорк це вважається фальсифікацією звітності.

Адвокат Трампа Майкл Коен у 2018 році у справі фальсифікації отримав три роки вʼязниці. Трампу, який обіймав тоді посаду президента, звинувачень не висували.

Ця справа, розгляд якої мав розпочатися 25 березня, стала першою з чотирьох за кримінальними обвинуваченнями, висунутих проти Трампа минулого року. Жодна з інших трьох справ (про змову з метою скасування результатів виборів і роль Трампа у штурмі Капітолія, про зберігання Трампом секретних документів і про його ймовірну спробу змінити результати президентських виборів у штаті Джорджія у 2020 році) не має чітких дат судового розгляду.

У справі про фінансові махінації під час виплат порноакторці Стормі Деніелс Трампу висунули звинувачення за 34 пунктами. Якщо його визнають винним, Трампу загрожує до чотирьох років вʼязниці за кожним із пунктів звинувачення.

Він зможе подати апеляцію, і йому не заборонять брати участь у президентській кампанії чи бути обраним президентом на виборах 5 листопада 2024 року. Трамп всі звинувачення на свою адресу відкидає та називає їх політичними.