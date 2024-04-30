Уряд виділив 549 мільйонів гривень на оновлення майстерень у профтехах

Уряд виділив додаткові 49 мільйонів гривень на оновлення ще 16 майстерень, які допоможуть охочим здобути професії для відбудови України. Загалом у межах проєкту #100майстерень оновлять 88 майстерень, на що заклали 549 мільйонів гривень. З рештою допоможуть міжнародні партнери.

Про це повідомили Міністерство освіти й науки та віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

Проєкт #100майстерень передбачає створення сучасних навчально-практичних центрів у закладах професійної освіти. Це має допомогти надати робочі місця як і для молодих випускників профтехів, так і дорослих — переселенців і ветеранів.

«Кожна оновлена майстерня дозволить тисячам студентів здобути потрібні знання та навички, щоб бути конкурентоспроможними на ринку праці», — зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

В оновлених майстернях буде можливість навчатися за короткостроковими програмами, наприклад, за 3—6 місяців опанувати професію з нуля. Або ж здобути окрему навичку, як-от контактне зварювання протягом короткого курсу.

Заклади освіти отримають верстати, набори інструментів, комбайни, трактори тощо.

У межах проєкту також створять дві майстерні для операторів цивільних дронів, зокрема наземних і водних. Цього року професію оператора дронів ліцензують.