Телескоп «Хаббл» показав одну з найдосконаліших геометричних форм у космосі

Космічний телескоп «Хаббл» зробив зображення одної з найдосконаліших геометричних форм, що існують у космосі. Це незвичайна допланетна туманність RAS 23166+1655 навколо зірки LL Pegasi в сузірʼї Пегаса.

Про це пише NASA.

На зображенні видно тонкий спіральний візерунок, який звивається навколо зірки, прихованої за густим пилом. Речовина, що утворює спіраль, рухається зі швидкістю приблизно 50 тисяч кілометрів на годину.

Астрономи вважають, що спіраль виникла, бо LL Pegasi є подвійною системою, де зірка, яка втрачає матеріал, і зірка-компаньйон обертаються одна проти одної.

Зірки з масою від приблизно вдвічі меншою до майже у вісім разів більшою від маси Сонця не вибухають наприкінці свого життя, як наднові. Натомість, коли вони помирають, то скидають зовнішні шари газу, які потім дрейфують у космосі, створюючи видовищні та складні структури.