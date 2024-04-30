Держсекретар США: За останній рік росія виробляла зброю швидше, ніж будь-коли у своїй історії

За останній рік росія навчилась виробляти нову зброю та боєприпаси швидше, ніж будь-коли у своїй сучасній історії, зокрема за часів Холодної війни.

Про це сказав державний секретар США Ентоні Блінкен під час розмови з президентом Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде в Саудівській Аравії.

За словами Блінкена, росії вдалось пришвидшити темпи виробництва зброї завдяки величезним поставкам верстатів, мікроелектроніки та оптики, переважно з Китаю.

«70% верстатів, 90% мікроелектроніки надходять з Китаю. Це товари подвійного призначення, але ми дуже чітко знаємо, куди йде так багато з них», — сказав Блінкен.

Блінкен зазначив, що допомога рф від Китаю створює одразу дві проблеми: дозволяє росії продовжувати війну проти України та сприяє відновленню російської оборонно-промислової бази. Держсекретар США наголосив, що цю зброю росія використає проти країн Європи, коли «закінчить з Україною».

«Отже, в той самий час, коли росія шукає кращі відносини з країнами Європи, вона також підживлює найбільший виклик європейській безпеці з часів закінчення Холодної війни. І як я сказав своїм китайським колегам, ви не можете мати і те, і інше», — наголосив Блінкен.

Водночас Блінкен заявив, що Китай не постачає росії безпосередньо зброю, ракети та боєприпаси, як це роблять Іран та Північна Корея. Однак КНР надає «неоціненну підтримку» російській оборонно-промисловій базі, що допомагає рф обходити санкції, експортний контроль та інші заходи.