Очільник МВС оголосив про створення третьої бойової бригади прикордонників «Гарт»

У День прикордонника, який в Україні відзначають 30 квітня, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко оголосив про створення третьої бойової бригади Державної прикордонної служби під назвою «Гарт».
«Прикордонники відважно проявили себе в боях у 2014 році. І дотепер прикордонні загони та сформовані бойові бригади «Гвардії наступу» «Сталевий кордон» і «Помста» продовжують бити ворога, демонструючи неабияку міць та витримку. Символічно саме сьогодні оголосити про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби — «Гарт», бійці якої вже підсилюють Сили оборони на східних рубежах», — заявив міністр.
- Ця бригада буде частиною «Гвардії наступу» — рекрутингової кампанії Міністерства внутрішніх справ України, що має на меті формування штурмових бригад у складі Національної гвардії, Національної поліції та Прикордонної служби.
- На сьогодні до «Гвардії наступу» відносяться сім бригад Нацгвардії («Буревій», «Спартан», «Азов», «Хартія», «Рубіж», «Червона калина», «Кара-Даг»), дві бригади ДПСУ («Помста» і «Сталевий кордон») та одна бригада поліції «Лють».
- Приєднатись до бригад можна, заповнивши анкету на сайті storm.mvs.gov.ua.