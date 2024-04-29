Телескоп «Хаббл» показав «пронизливі очі» космосу

Космічний телескоп «Хаббл» показав зображення «пронизливих очей» космосу — злиття двох галактик під назвою Arp-Madore 2026-424.

Про це пише NASA.

Ці космічні очі є найвидатнішими на зображенні, що нагадує обличчя потойбічної істоти. Кожне «око» — це яскраве ядро ​​галактики, а контур «обличчя» — кільце молодих синіх зірок.

Система галактик Arp-Madore 2026-424 утворилася через потужне лобове зіткнення галактик, у такому вигляді система існуватиме ще приблизно 100 мільйонів років.

Дві галактики повністю зіллються приблизно через один-два мільярди років.