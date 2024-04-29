У Харкові перейменували дві станції метро

У Харкові перейменували станції метро «Пушкінська» й «Південний вокзал».

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Тепер станція метро «Пушкінська» має назву «Ярослава Мудрого», а «Південний вокзал» — «Вокзальна».

Харків розташований на північному сході України, а південним він був відносно столиці російської імперії Санкт-Петербурга. Раніше в місті перейменували сам Південний вокзал на Харків-Пасажирський, до якого веде станція метро.

Загалом сьогодні міський голова Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про перейменування 367 топонімів, назви яких повʼязані з рф. Зокрема, вулиця Менделєєва тепер називається Навчальною, вулиця Осетинська — вулицею Варсавинською, а вулиця Крилова — Археологів.

Крім того, провулок Вологодський перейменували на Англійський, а вулицю Вологодську — на Британську. Провулок Дагестанський віднині носить назву Бориславський, а провулок Желябова — Милосердя.

Також вулиця Новгородська стала Європейською, вулиця Нижегородська — Письменницькою, провулок Новоросійський — Лановим, вулицю Петрозаводську перейменували на Естонську, а однойменний провулок тепер носить назву Талліннський. Зі списком усіх перейменованих топонімів можна ознайомитися тут.