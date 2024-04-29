Телескоп «Джеймс Вебб» зняв вершину туманності Кінська Голова небувало детально

Космічний телескоп NASA імені Джеймса Вебба зробив свої найчіткіші інфрачервоні зображення частини туманності Кінська Голова з безпрецедентною роздільною здатністю.

Про це пише пресслужба NASA.

Ця туманність, відома ще як Барнард 33, розташована на відстані приблизно 1 300 світлових років від Землі. Вона утворилася з колапсуючої міжзоряної хмари матеріалу, її освітлює гаряча зірка, що перебуває поруч.

За оцінками астрономів, Кінській Голові залишилось існувати близько п’яти мільйонів років, перш ніж вона теж розпадеться.

James Webb Space Telescope

На цьому зображенні туманності Кінська Голова видно частину «гриви» коня. У цьому допоміг інструмент телескопа NIRCam (ближня інфрачервона камера). В ефірних хмарах, які виглядають блакитними внизу зображення, переважає холодний молекулярний водень. На задньому плані розсипані десятки галактик.

NASA

Тут можна розглянути три варіанти фото одного з найвиразніших об’єктів на нашому небі. На першому видно туманність у видимому світлі (телескоп «Евклід» ESA), на другому — в ближньому інфрачервоному світлі (телескоп «Хаббл»). Третє зображення нове — від «Джеймса Вебба».

Завдяки приладам «Джеймса Вебба» — MIRI і NIRCam — міжнародна команда астрономів вперше виявила дрібні структури освітленого краю Кінської Голови. Науковці використають отримані дані для вивчення еволюції фізичних і хімічних властивостей матеріалу, який спостерігається в туманності.