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Авіакомпанія США постійно приймає 101-річну жінку за дитину — системи не можуть «повірити» у її вік

Автор:
Ліза Бровко
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Системи бронювання авіакомпанії American Airlines регулярно визначають 101-річну жінку як дитину. Збій полягає в тому, що хоча Патриція народилася у 1922 році, система ставить рік її народження як 2022.

Про це пише ВВС, кореспондент якої став свідком такої плутанини.

«Це було смішно, що вони думали, що я лише маленька дитина, а я стара жінка!» — сказала Патриція.

Вона хоче, щоб авіакомпанія виправила свої системи, адже збій створює для неї проблеми. Одного разу співробітники аеропорту не підготували транспорт для неї в терміналі, бо чекали на дитину, яку нестимуть на руках.

Патриція

Патриція

ВВС

Цього разу плутанина виникла, коли Патриція летіла між Чикаго та Маркеттом, штат Мічиган разом із дочкою.

«Моя дочка забронювала квиток онлайн, і компʼютер в аеропорту подумав, що дата мого народження — 2022 рік, а не 1922 рік», — розповіла жінка.

Під час попереднього рейсу Патриція та її дочка чекали всередині літака після того, як інші пасажири вже вийшли з нього, оскільки персонал аеропорту не організував для неї крісло колісне.

До 97 років Патриція подорожувала самостійно, але тепер покладається на допомогу своєї родини, бо в неї виникли проблеми із зором.

Наразі жінка з нетерпінням чекає свого наступного польоту восени. Тоді їй уже виповниться 102 роки і, можливо, до того часу компʼютери авіакомпаній навчаться визначати її справжній вік.