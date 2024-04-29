Авіакомпанія США постійно приймає 101-річну жінку за дитину — системи не можуть «повірити» у її вік

Системи бронювання авіакомпанії American Airlines регулярно визначають 101-річну жінку як дитину. Збій полягає в тому, що хоча Патриція народилася у 1922 році, система ставить рік її народження як 2022.

Про це пише ВВС, кореспондент якої став свідком такої плутанини.

«Це було смішно, що вони думали, що я лише маленька дитина, а я стара жінка!» — сказала Патриція.

Вона хоче, щоб авіакомпанія виправила свої системи, адже збій створює для неї проблеми. Одного разу співробітники аеропорту не підготували транспорт для неї в терміналі, бо чекали на дитину, яку нестимуть на руках.

Патриція ВВС

Цього разу плутанина виникла, коли Патриція летіла між Чикаго та Маркеттом, штат Мічиган разом із дочкою.

«Моя дочка забронювала квиток онлайн, і компʼютер в аеропорту подумав, що дата мого народження — 2022 рік, а не 1922 рік», — розповіла жінка.

Під час попереднього рейсу Патриція та її дочка чекали всередині літака після того, як інші пасажири вже вийшли з нього, оскільки персонал аеропорту не організував для неї крісло колісне.

До 97 років Патриція подорожувала самостійно, але тепер покладається на допомогу своєї родини, бо в неї виникли проблеми із зором.

Наразі жінка з нетерпінням чекає свого наступного польоту восени. Тоді їй уже виповниться 102 роки і, можливо, до того часу компʼютери авіакомпаній навчаться визначати її справжній вік.