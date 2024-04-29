Троє російських бойовиків отримали по 15 років вʼязниці за держзраду

Суд України визнав винними ще трьох російських бойовиків, які воювали проти України на сході. Вони отримали по 15 років увʼязнення за держзраду та колабораціонізм.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними СБУ, засуджені — це двоє снайперів та командир штурмової групи Південного військового округу росії. Українські військові захопили окупантів у полон під час боїв під Бахмутом та Марʼїнкою на Донеччині.

Як встановило слідство, одним із засуджених є мешканець тимчасово окупованого Донецька. У перший день повномасштабного вторгнення рф він добровільно вступив до складу російських військ. Він брав участь у спробах захоплення «Азовсталі», а згодом — у бойових діях під селищем Врубівка на Луганщині.

У червні 2022 року його призначили на посаду снайпера, щоб обстрілювати позиції ЗСУ в районах Пісків та Красногорівки на Донеччині.

Інший засуджений — ще один ворожий снайпер, який прицільно стріляв по українських захисниках Сєверодонецька. За матеріалами слідства, він — мешканець тимчасово окупованого Суходольська на Луганщині. За три дні до повномасштабного вторгнення росії він добровільно вступив до лав окупантів.

Ще один засуджений спочатку був санітаром евакуаційного підрозділу медичного взводу росіян, але згодом пройшов курси з тактики ведення бою в умовах міської забудови. Після цього його призначили командиром штурмового відділення та перекинули під селище Білогорівка на Краматорському напрямку.