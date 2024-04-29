98-річна жінка пройшла пішки 10 км, щоб вийти з окупованої частини Очеретиного

Мешканка Очеретиного на Донеччині Лідія Степанівна, якій 98 років, під обстрілами подолала близько 10 км, щоб дістатися до української території.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Донецькій області.

Будинок, який Лідія Степанівна будувала власними руками, зруйнували росіяни, її рідні зазнали поранень. Вона вирішила дістатися вільної української території — йшла весь день, без їжі та води, кілька разів падала без сил і, як вона каже, «засинала». Жінка трималася на двох палицях та «на характері». У розпал боїв пенсіонерка дивом залишилась живою та неушкодженою.

Уже надвечір пенсіонерку помітили військові, які передали її «Білим янголам» — підрозділу Нацполіції, що займається евакуацією цивільних з прифронтових районів. Вони відвезли Лідію Степанівну в притулок для евакуйованих, їй надали усю необхідну допомогу. Після «марш-кидка» Лідія Степанівна почувається добре.

«Я ту війну пережила і цю війну переживаю. Залишилась без нічого. Але я своєю Україною на ногах вийшла», — каже Лідія Степанівна.

Минулого тижня подібне вчинив 88-річний Іван Якович. Він пішки вийшов з окупованої частини Очеретиного, аби не отримувати громадянства росії. Його на дорозі підібрали волонтери та вивезли в безпечне місце в Дніпро.

У Донецькій області оголошена обовʼязкова евакуація, а з прифронтових громад — примусова. Російські окупанти щоденно обстрілюють міста й села регіону, через що кожного дня є поранені або загиблі.