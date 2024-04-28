Премʼєр Італії Джорджа Мелоні балотуватиметься на виборах до Європарламенту

Премʼєр-міністр Італії Джорджа Мелоні оголосила, що балотуватиметься на виборах до Європейського парламенту, які пройдуть 6—9 червня.

Про це пише Reuters.

Прізвище Мелоні буде першим у виборчих бюлетенях від керівної партії «Брати Італії» в усіх п’ятьох італійських виборчих округах на європейських виборах. Італійська прем’єрка намагатиметься посилити підтримку своєї партії, однак Reuters зазначає, що в разі обрання вона не займе місця в Європарламенті.

«Ми хочемо зробити в Європі те, що ми зробили в Італії... створити більшість, яка обʼєднає правоцентристські сили, і відправити лівих в опозицію», — сказала Мелоні на партійній конференції в місті Пескара.

Мелоні пообіцяла, що не використовуватиме «жодної хвилини» свого часу прем’єр-міністра на передвиборчу кампанію. Reuters зазначає, що на посаді премʼєра Мелоні дотримується проєвропейської ортодоксальної лінії, особливо в питаннях зовнішньої політики, зокрема щодо війни в Україні та на Близькому Сході.

Згідно з останніми опитуваннями, партія Мелоні є найпопулярнішою в Італії — з 27% підтримки. Вона випереджає опозиційну Демократичну партію (ДП) приблизно на 20% і лівий «Рух 5 зірок» на 16%.