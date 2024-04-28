Годинник найбагатшого пасажира «Титаніка» продали на аукціоні за рекордні $1,5 мільйона

Золотий годинник найбагатшого пасажира на борту «Титаніка» Джона Джейкоба Астора IV продали на аукціоні за рекордні £1,175 мільйона ($1,485 мільйона).

Про це повідомляє CNN.

Годинник продали на аукціоні в десять разів дорожче від очікуваної ціни в £100—150 тисяч ($126—190 тисяч).

За словами директора аукціонного дому Henry Aldridge and Son Ендрю Олдріджа, ціна, за якою продали годинник, встановила «новий світовий рекорд серед памʼятних речей «Титаніка».

Золотий годинник найбагатшого пасажира на борту «Титаніка» Джона Джейкоба Астора IV. Henry Aldridge and Son Ltd / CNN

За даними аукціонного дому, годинник був серед особистих речей, знайдених разом із тілом Астора після затоплення «Титаніка». Джон Астор також мав при собі золоті запонки, каблучку з діамантом, гроші та кишенькову книжку. Ці речі згодом відправили його синові Вінсенту Астору, який привів годинник до ладу.

У 1935 році Вінсент подарував годинник на хрестини малолітньому синові Вільяма Доббіна IV, який був керуючим справами Джона Джейкоба Астора. Сімʼя Доббін зберігала його до кінця 1990-х років, а потім він потрапив на аукціон. Тоді годинник придбав неназваний колекціонер у США. Після цього його виставляли у кількох музеях.

Годинник був одним із найвизначніших предметів, запропонованих напередодні в Henry Aldridge and Son у англійському місті Вілтширі. Серед таких речей були й валіза, в якій лежала скрипка, що на ній грав керівник суднового оркестру під час затоплення «Титаніка», і кишенькова книжка, яка документує розклад подорожей корабля.

Валізу продали за £360 тисяч ($455 тисяч), а саму скрипку — за £1,1 мільйона (майже $1,7 мільйона на той час) у 2013 році через той самий аукціонний дім.