Телескоп «Хаббл» поділився архівним фото з імітацією космічного зіткнення галактик

Космічний телескоп «Хаббл» поділився архівним зображенням пари галактик NGC 3314, які перетинаються на фото. Насправді ж їх розділяють десятки мільйонів світлових років.

Про це пише NASA.

Випадкове вирівнювання двох галактик у перспективі, як видно із Землі, надає унікального вигляду силуетним спіральним рукавам у ближчій спіральній галактиці.

Відстань між галактиками в десять разів більше за відстань між нашою галактикою Чумацький Шлях і сусідньою Андромедою.

ESA / Hubble / NASA

Рух двох галактик демонструє, що обидві рухаються в помітно різних напрямках. Тобто вони не на курсі зіткнення. Викривлена ​​форма NGC 3314A, ймовірно, пов’язана зі зближенням з іншою сусідньою галактикою, можливо, з великою спіральною галактикою NGC 3312, якої не видно на зображенні «Хаббла».