ДТП у Броварах: підозрюваного голову Броварської РВА Майбоженка взяли під варту

Начальника Броварської РВА Володимира Майбоженка помістили під варту на два місяці без альтернативи застави.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Суд задовольнив клопотання прокурорів про безальтернативне взяття під варту. Справу розглядав Шевченківський районний суд Києва.

Володимир Майбоженко отримав підозру в скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, у якій постраждали чотири людини, серед яких одна дитина.

Напередодні, 26 квітня, Майбоженко кермував автомобілем, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя і наїхав на пішоходів. Тест на приладі Drager показав, що у водія вміст алкоголю був 2,31 проміле за допустимої норми в 0,2 проміле.

ДТП у Броварах

ДТП за участі Майбоженка сталася ввечері 26 квітня. Він збив чотирьох людей на пішохідному переході. Після інциденту керівник Київської ОВА заявив, що Майбоженка звільнять.

Стаття 62 Конституції України передбачає, що людина вважається невинуватою у вчиненні злочину, і її не можуть піддати кримінальному покаранню, доки її вину не доведуть в законному порядку і встановлять обвинувальним вироком суду.