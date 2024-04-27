Єменські хусити знову атакували судна в Червоному морі

Єменські хусити заявили, що завдали ракетного удару по нафтовому танкеру Andromeda Star у Червоному морі, який прямував з російського Приморська до Індії. Про це повідомляє Reuters.

Хусити оголосили, що продовжують атакувати комерційні судна в Червоному морі, аби продемонструвати свою підтримку палестинцям, які воюють з Ізраїлем у Газі.

Центральне командування збройних сил США (CENTCOM) звітує, що хусити загалом випустили три протикорабельні балістичні ракети по танкеру Andromeda Star.

Британська фірма морської безпеки Ambrey заявила, що танкер зазнав незначних пошкоджень. Також відомо, що одна з ракет впала поблизу судна Maisha, але воно не було пошкоджене.

Представник хуситів Яхья Сареа заявив, що судно Andromeda Star під прапором Панами належить Великій Британії, але дані про доставку показують, що його нещодавно продали. Його нинішній власник зареєстрований на Сейшельських Островах — судно прямувало з російського Приморська в індійський Вадинар.

Ракетний удар по танкеру Andromeda Star стався після короткої паузи в кампанії хуситів, спрямованої проти кораблів, повʼязаних з Ізраїлем, США і Великою Британією.

Хусити взяли на себе відповідальність за атаку на судно.