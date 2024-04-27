Танки Abrams не виправдали надій, а росіяни намагаються бити по логістиці. Огляд матеріалів іноземних медіа 26 квітня

Сучасні американські танки Abrams, які Україна отримала в січні 2023-го, сподіваючись, що вони відчутно посилять позиції ЗСУ, насправді не справили значного ефекту. Як пишe видання Newsweek із посиланням на американських військових, Abrams виявилися безсилими перед дронами, якими насичено лінію фронту. З початку минулого року щонайменше 5 танків із 31 було знищено росіянами. Решту наразі забрали з лінії фронту, і тепер українські та американські військові намагаються покращити тактику їхнього застосування в цій війні ― в умовах, «коли будь-який рух одразу помітно». Пропагандисти серед окупантів зловтішаються, заявляючи, що «не вражені тим, як ця техніка себе показала», натомість українські військові нагадують, що сучасна війна динамічна й за останні два роки тактика боїв істотно змінилася, пише видання.

The New York Times звертає увагу на те, що росіяни зараз намагаються особливо активно бити по залізничних хабах і взагалі по логістичних вузлах у східній та центральній частині України. Таким чином окупанти прагнуть сповільнити доправлення нового озброєння, яке вже рухається в Україну завдяки недавньому рішенню США виділити ще $61 млрд на військові потреби Києва.

Найбільше страждають залізничники: видання називає кількість жертв серед працівників «Укрзалізниці» буквально за кілька останніх днів. Ударів зазнала станція в Балаклії на Харківщині, транспортний обʼєкт на Черкащині, залізничний вузол на Донеччині. Про значні перешкоди в логістиці поки що не відомо: удари далеко не завжди здатні завадити руху поїздів ― наприклад, протягом тривалого часу поїзди доходили аж до Костянтинівки, звідки до фронту вже близько десяти кілометрів. Попри влучання по вокзалу, залізниця продовжує робити свою справу, пише видання.

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