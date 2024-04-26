У США хочуть повернути «мережевий нейтралітет». Що він передбачає

Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) проголосувала «за» те, щоб повернути інтернет під регулювання «мережевого нейтралітету». Ці правила зокрема забороняють провайдерам надавати перевагу певним веб-сайтам, блокуючи або сповільнюючи роботу інших.

Про це повідомляє The Washingtom Post.

Деякі платформи соцмереж, як-от X (Twitter), навмисне сповільнюють трафік на веб-сайтах конкурентів. Аналітики кажуть, що технологічні гіганти послуговуються прискоренням власних сервісів або сповільненням роботи інших, аби зберегти свою перевагу в інтернеті і утримувати контроль над тим, що споживачі бачать в мережі.

«Мережевий нейтралітет» спрямований на більшу «рівність» у інтернеті. Це принцип, де провайдери інтернет послуг мають однаково ставитися до всіх мережевих комунікацій, зокрема й не стягувати різну плату в залежності від користувача, контенту, сайту, платформи тощо.

Крім того, правила відновлюють регуляторний нагляд Комісії над широкосмуговим інтернетом і її можливість розслідувати збої в інтернеті.

Однак у Комісії зі звʼзку досі точаться дискусії щодо деяких неоднозначностей правил. «Мережевий нейтралітет» передусім забороняє провайдерам надавати вищу швидкість одним сайтам чи сервісам, сповільнюючи роботу інших. Тож провайдери намагаються зʼясувати, чи дозволяють правила надавати одну з поширених новітніх технологій 5G — перерозподіл або «нарізка» мережі, завдяки якій деякі сервіси можуть отримувати швидший доступ до інтернету.

Справа в тому, що технологія 5G надає доступ до Інтернету через мережі радіодоступу. А це лежить за межами визначення широкосмугового інтернету, який контролює регулятор за «мережевим нейтралітетом». Водночас прибічники правил вважають, що технологія «нарізки» мережі може стати величезною лазівкою для обходу «мережевого нейтралітету».

Ці правила вперше запровадили у 2015 році, за президентства Барака Обами. Однак вже у 2018-му адміністрація експрезидента США Дональда Трампа скасувала «мережевий нейтралітет», вважаючи його надто обмежувальним для бізнесу.

Відновлення цих правил ініціював президент Джо Байден. У липні 2021 року він підписав виконавчий наказ, який заохочує FCC відновити правила мережевого нейтралітету, пише Reuters. Як саме президент «заохочував» регулятора — інформагентство не зазначає.

«Мережевий нейтралітет» тепер має набути чинності через два місяці. Однак у «нейтралітету» є противники в Конгресі, які хочуть оскаржити закон у суді.