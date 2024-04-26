Як Білий дім домігся підтримки України, а старі республіканці живуть поряд з адептами MAGA. Огляд матеріалів іноземних медіа 25 квітня

Наприкінці лютого, коли американський Сенат підтримав виділення грошей Україні, а в Палаті представників відмовились навіть виносити законопроєкт на розгляд, зʼявились побоювання, що більше значної військової допомоги від США не буде. Навіть у самих Сполучених Штатах цю тему сховали «до кращих часів». Тоді Джо Байден запросив спікера Палати представників Майка Джонсона до себе ― разом із лідером демократичної меншості в Палаті та лідерами республіканців та демократів у Сенаті. Вони нібито мали обговорити, як запобігти шатдауну ― заморозці витрат на потреби уряду. Натомість запрошені керівник ЦРУ Вільям Бернс та радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван максимально детально описали, в якій ситуації наразі перебувають українські війська. Аж до того, коли саме в ЗСУ мають закінчитись запаси артилерії та снарядів для ППО і які можливості відкриються після цього для росіян. Також розвідники детально розповіли про плани росії щодо інших країн ― що слова про ймовірний напад на НАТО це не порожній звук.

Усе це розповідає The Washington Post у матеріалі про те, як саме Джо Байдену вдалося переконати Джонсона стати на бік України ― конгресмена, який жодного разу не голосував за військову допомогу Києву, крім першого випадку у березні 2022-го. Після розвідників за справу взялись політики ― присутнім у Овальному кабінеті треба було переконати Джонсона, що виділення військової допомоги Україні ― єдино можливий крок. «Відчувалось, що він розуміє: всі довкола мають рацію. Він і сам схилявся до того, що допомогу потрібно надати. Лишень не знав, як саме це зробити», ― каже знайомий з ходом тієї зустрічі політик.

Коли в команді Байдена зрозуміли позицію та умови роботи Джонсона, то вирішили не тиснути на нього, а спонукати й підбадьорювати. Пропрезидентським політикам заборонили звинувачувати спікера в чомусь чи сварити за зволікання з допомогою. Натомість радили публічно нагадувати, що це спільна місія й тепер стоїть завдання дійти найкращого рішення.

У команді Джонсона перепробували різні варіанти ― внести зміни в міграційне законодавство, обʼєднати допомогу Україні з допомогою Ізраїлю, але в березні стало зрозуміло: без голосів демократів закон не пройде, за Ізраїль вони можуть не проголосувати через жорстокість ЦАХАЛ у секторі Гази, тому варто голосувати за кожен законопроєкт окремо. В такому випадку частина голосів демократів чи республіканців відпаде ― але не буде критичною, щоб поставити під загрозу проходження законопроєктів. Зрештою, перед самим голосуванням Джонсон поїхав до резиденції Дональда Трампа у Флориді, щоб спробувати знайти спільну мову з одним із головних впливових опонентів виділення Києву грошей. Чи дійшли вони компромісу, невідомо. Джерела видання повідомляють, що на той момент спікеру Палати представників уже було байдуже, чи залишиться він на посаді, чи його знімуть його ж однопартійці. Він справді вважав, що допомога Україні значно важливіша за решту обставин, пише видання.

Демократи досі хвалять Джонсона: недосвідчений політик зважився на сміливий крок. Також він отримує компліменти від «старої гвардії» Республіканської партії США, зокрема від лідера меншості в Сенаті Мітча МакКоннелла. Разом їм вдалось перемогти ізоляціоністів ― принаймні, на певний час, підсумовує WP.

Також вартий уваги текст Associated Press про МакКоннелла й про те, як «яструби» часів Рейгана проживають те, чим Республіканська партія США стає тепер (красномовна деталь: в офісі МакКоннелла портрет Дональда Трампа, на відміну від решти президентів-республіканців, не висить).

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