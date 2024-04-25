У знакового вітряка «Мулен Руж» обвалилися лопаті

У Парижі обвалилися лопаті знакового вітряка відомого кабаре «Мулен Руж», чия назва буквально перекладається з французької як «червоний вітряк».

Про це повідомляє Associated Press.

Інцидент стався сьогодні близько другої ночі, одразу після того як закінчилася остання нічна вистава і публіка покинула кабаре.

Про постраждалих не повідомляється.

Директор «Мулен Руж» Жан-Віктор Клеріко повідомив у коментарі французьким ЗМІ, що «технічна проблема» призвела до того, що обвалилися лопаті млина й частина світлової вивіски.

Клеріко каже, що попри неприємності шоу в «Мулен Руж» триватимуть, тим самим підкресливши стійкість кабаре та прагнення продовжувати свою спадщину.

Мер 18-го округу Парижу, де знаходиться «Мулен Руж», Ерік Лежуандр підтвердив, що споруді подальший обвал не загрожує. Він висловив полегшення щодо безпеки як парижан, так і гостей.

Цьогоріч у жовтні «Мулен Руж» відзначає своє 135-річчя. Останні серйозні труднощі кабаре пережило у 1915 році, коли будівля зазнала серйозних пошкоджень унаслідок пожежі. Через це «Мулен Руж» закрив свої двері на девʼять років, аби відновитися.