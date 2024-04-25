Австралійська поліція висунула звинувачення ще пʼятьом підліткам у справі про напад на священника з Сіднея

Австралійська поліція висунула звинувачення пʼятьом підліткам у злочинах, повʼязаних з тероризмом, у ході розслідування нападу на ассирійського християнського єпископа у Сіднеї.

Про це пише Reuters.

Підлітків заарештували 24 квітня у Сіднеї, їх вважають спільниками 16-річного хлопця, якого підозрюють у нападі з ножем на священника Мар Марі Еммануїла.

Поліція Нового Південного Уельсу додала, що звинувачення включають зберігання насильницьких екстремістських матеріалів, змову для підготовки теракту та носіння ножа в громадських місцях.

Мар Марі Еммануїл популярний у соціальних мережах, зокрема у TikTok. Він критикує ЛГБТ-спільноту, вакцинацію проти COVID, іслам та президента США Джо Байдена. Еммануїл ставив під сумнів частини ісламської теології, хоча й казав, що молиться за мусульманську громаду.

Правоохоронці припускають, що напад на єпископа був вмотивований релігійним екстремізмом.