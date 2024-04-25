Європарламент закликав не починати переговори з Грузією про членство в ЄС через закон про «іноагентів»

Європарламент 25 квітня проголосував за незобов’язуючу резолюцію із закликом до ЄС не починати переговори з Грузією про членство, доки діятиме закон «Про прозорість іноземного впливу».

За резолюцію проголосували 425 євродепутатів, 25 були проти, 30 утрималися.

Як пише «Ехо Кавказу», у документі Європейський парламент засудив повторне внесення до парламенту законопроєкту про «іноагентів» і зазначив, що він не відповідає цінностям Європейського Союзу, суперечить амбіціям Грузії щодо вступу до блоку, завдає шкоди репутації країни та ставить під загрозу її євроатлантичну інтеграцію.

Також ЄП затвердив поправки до документа, згідно з якими закликав запровадити санкції проти голови правлячої партії «Грузинська мрія» мільярдера Бідзіни Іванішвілі, а також звільнити з увʼязнення експрезидента країни Міхеіла Саакашвілі.

Що не так із законопроєктом про «іноагентів»

Законопроєкт про «іноагентів» уже вдруге винесли на голосування — це зробила правляча партія «Грузинська мрія». Торік у березні ця політична сила була змушена відкликати ініціативу після масштабних протестів, але зараз до неї знову повернулися.

Новий законопроєкт майже повністю повторює попередній, але формулювання «агент іноземного впливу» змінили на «організація, що проводить інтереси іноземної сили».

Законопроєкт зобовʼязує неурядові компанії та ЗМІ, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, зареєструватися як організація, що проводить інтереси іноземної сили. Опозиційні партії та незалежні журналісти називають законопроєкт «російським», бо після голосування Москва використовує його як інструмент переслідування незалежних ЗМІ й опозиційних політиків. Критики кажуть, що ухвалення закону в Грузії не лише вдарить по незалежних ЗМІ й активістах, але й стане серйозною перешкодою на шляху Тбілісі до ЄС.

Представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель також наголосив, що законопроєкт несумісний із цінностями та стандартами ЄС і суперечить проголошеній Грузією меті вступу в ЄС. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі пообіцяла накласти на закон вето.

У Кремлі ініціативу «Грузинської мрії» схвалили — мовляв, росія зацікавлена у стабільності в Грузії, а закони про іноагентів ухвалюють майже всюди, бо «ніхто не хоче втручання у свої справи».