Настоятеля Святогірської лаври відправили під варту. Він на проповіді розповідав про місця розташування Сил оборони

Настоятеля Святогірської лаври УПЦ (МП) митрополита Арсенія заарештували за підозрою в поширенні інформації про розташування Сил оборони України.

Про це пишуть Донецька обласна прокуратура і СБУ.

Його відправили під варту без можливості внесення застави.

За даними слідства, у вересні 2023 року настоятель під час своєї проповіді розповів вірянам про місця розташування блокпостів, а також підрозділів ЗСУ, СБУ, Нацполіції й Сил оборони України на території Святогірської громади.

Згодом це відео опублікували на сайті лаври та в місцевій групі Telegram-каналу. В СБУ стверджують, що таким чином клірик намагався завуальовано «злити» росіянам місця дислокації українських блокпостів у фронтовому районі.

Крім того, митрополит ще до початку повномасштабного вторгнення висловлював прокремлівські наративи. Зокрема, в інтервʼю він називав збройну агресію рф «громадянським конфліктом».

Митрополиту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ). Максимальне покарання — 8 років позбавлення волі.