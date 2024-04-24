Reuters: росія готується до стагнації експорту СПГ в наступні 4 роки

Експорт скрапленого природного газу (СПГ) з росії може стагнувати протягом наступних чотирьох років. Вплинуть на це західні санкції.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на сценарії, які у внутрішньому документі виклало Міністерство економіки рф.

За «консервативним» і «стресовим» сценаріями міністерства, виробництво СПГ буде залишатися на рівні 38,6 мільйона тонн щороку у 2025—2027 роках.

Базовий сценарій, найоптимістичніший, передбачає збільшення до 56,6 мільйона тонн у 2027 році з 33,3 мільйона у 2023 році.

Росія хоче забезпечити 20% світового ринку СПГ до 2030—2035 років, у порівнянні з приблизно 8% зараз, завдяки новим заводам, розташованим переважно в Арктиці.

Проте численні санкції Заходу створюють перешкоди, зокрема для нового проєкту Arctic LNG 2, який ще не експортував вантаж після попереднього початку виробництва в грудні.

Проєкт мав стати одним із найбільших подібних заводів у росії з кінцевою річною продуктивністю 19,8 мільйона тонн СПГ і 1,6 мільйона тонн стабільного газового конденсату з трьох виробничих одиниць або ліній.

Однак зараз, як кажуть джерела Reuters, перетворення метану в рідину на заводі призупинили.