Reuters: росія готується до стагнації експорту СПГ в наступні 4 роки

Експорт скрапленого природного газу (СПГ) з росії може стагнувати протягом наступних чотирьох років. Вплинуть на це західні санкції.
Про це пише агентство Reuters з посиланням на сценарії, які у внутрішньому документі виклало Міністерство економіки рф.
За «консервативним» і «стресовим» сценаріями міністерства, виробництво СПГ буде залишатися на рівні 38,6 мільйона тонн щороку у 2025—2027 роках.
Базовий сценарій, найоптимістичніший, передбачає збільшення до 56,6 мільйона тонн у 2027 році з 33,3 мільйона у 2023 році.
Росія хоче забезпечити 20% світового ринку СПГ до 2030—2035 років, у порівнянні з приблизно 8% зараз, завдяки новим заводам, розташованим переважно в Арктиці.
Проте численні санкції Заходу створюють перешкоди, зокрема для нового проєкту Arctic LNG 2, який ще не експортував вантаж після попереднього початку виробництва в грудні.
Проєкт мав стати одним із найбільших подібних заводів у росії з кінцевою річною продуктивністю 19,8 мільйона тонн СПГ і 1,6 мільйона тонн стабільного газового конденсату з трьох виробничих одиниць або ліній.
Однак зараз, як кажуть джерела Reuters, перетворення метану в рідину на заводі призупинили.
- Раніше The Wall Street Journal писав, що США намагаються санкціями зірвати масштабний російський проєкт Arctic LNG 2. Зокрема, санкції вже зупинили постачання до росії спеціалізованих танкерів, необхідних їй для транспортування газу, і ускладнили будівництво альтернативних суден всередині країни.