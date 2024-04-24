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Картину Густава Клімта, яку вважали втраченою сотню років, виставлять на аукціон

Автор:
Олександра Опанасенко
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Картину австрійського художника Густава Клімта «Портрет фройляйн Лізер» (Portrait of Fräulein Lieser), яку вважали втраченою сотню років, виставлять на аукціон у Відні. Попередньо портрет оцінюють у $53 мільйони, однак купити його можуть за значно більшу ціну.

Про це повідомили аукціонний дім Im Kinsky та ВВС.

Картина належала єврейській родині в Австрії, на публіці її бачили востаннє в 1925 році. Що було з нею далі та як портрет «пережив» Другу світову війну — невідомо, однак з 1960-х років картиною володіла сімʼя нинішніх власників. Їхні імена не розголошують.

«Портрет фройляйн Лізер» Густава Клімта.

«Портрет фройляйн Лізер» Густава Клімта.

Im Kinsky

На портреті зображена, найімовірніше, дочка промислового магната Адольфа Лізера Маргарет Констанс або ж інша його дочка. Однак аукціонний дім Im Kinsky припускає, що на картині також може бути зображена одна з двох дочок Юстуса Лізера та його дружини Генрієтти. Сімʼя Лізер належала до заможного вищого класу віденського суспільства, серед якого Клімт знаходив своїх покровителів і клієнтів.

Портрет зʼявиться на аукціоні від імені власників і правонаступників родини Лізер. Так роблять, бо існують Вашингтонські принципи міжнародної угоди про повернення викраденого нацистами мистецтва нащадкам народу (спадкоємцям родини), у яких його забрали.

  • У червні 2023 року останній портрет, який створив Густав Клімт, продали за $108,4 мільйона — це найбільша ціна, яку коли-небудь давали за картину на аукціоні в Європі. Картина називається Dame mit Fächer («Пані з віялом»).