Чи не запізніла допомога США Україні. Огляд матеріалів іноземних медіа 23 квітня

Над тим, наскільки допоможе Україні виділений з бюджету США $61 мільярд допомоги, міркує у The Washington Post журналіст-міжнародник Айшан Тахур. Ці гроші мали виділити ще в жовтні ― й тоді було зрозуміло, що на відповідні пакети допомоги Україна покращила б свій захист ППО, поповнила запаси артилерії, зміцнила позиції на лінії зіткнення, а завдяки далекобійній зброї завдала б росіянам ударів у тилу. Зараз усе це теж потрібно, однак за пів року ситуація на полі бою змінилась, росіяни зміцніли й готуються до наступу, українці виснажені в багатьох сенсах. «Чудово, коли допомога надходить пізно, а не занадто пізно, ― сказав із приводу рішення американського Конгресу польський премʼєр-міністр Дональд Туск. ― Сподіваюсь, для України все ще не запізно».

Нещодавно Україну відвідала група з шести американських конгресменів ― як демократів, так і республіканців. Вони побували в Києві, у Одесі, в Бучі та в Чернігові ― у тому районі, куди невдовзі після візиту поцілив черговий російський снаряд. Головна емоція, яку мали конгресмени після відвідин, ― подив, пише Тахур. Їх здивувало, наскільки українці, не маючи достатньо засобів та сил, готові протистояти росіянам до останнього. Як вони намагаються під частими обстрілами планувати наступні кампанії та відбудову понівечених міст. І як за обмеженого ресурсу винаходять все нові способи протистояння в цій війні. Тож і конгресмени, і Тахур після спілкування з ними оптимістичні. Попри те, що сили росіян зараз явно більші, Україна зможе ефективно розпорядитись наданим ресурсом ― і, можливо, ще навіть цьогоріч провести обмежені наступальні операції.

Щодо останніх Тахур наводить думку військового експерта Майкла ОʼХенлона з Інституту Брукінгз. Він стверджує, що якщо посилити українську армію людським ресурсом, зброї за нову допомогу від США може вистачити для того, щоб прорвати оборону росіян на одній з ділянок фронту й звільнити територію на захід від неї. Можливо, так, шматочками, вдасться деокупувати чималі площі ― або під кінець цього року, коли росіяни вичерпають свій наступальний потенціал, або на початку 2025-го.

Втім, очевидно, що Україна ще потребуватиме і військової, і фінансової допомоги. Лише завдані росією збитки зараз оцінюються в майже пів трильйона доларів. Донором цих грошей має стати Захід ― чи то використавши заморожені російські активи, чи без них. І складні переговори з цього приводу в української влади ще попереду.

Також варті уваги матеріал Al Jazeera про полонених росіян, які тепер воюють за Україну, та текст Foreign Policy про злочини окупантів щодо українського культурного надбання.

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