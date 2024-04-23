У МЗС розʼяснили зупинку надання консульських послуг чоловікам за кордоном

Міністерство закордонних справ опублікувало офіційне розʼяснення щодо зупинки надання консульських послуг військовозобовʼязаним чоловікам за кордоном.

З 23 квітня призупиняється прийом нових заяв на вчинення консульських дій від військовозобовʼязаних. Виняток — заяви про оформлення посвідчень особи на повернення в Україну.

У МЗС пояснили, що таке рішення ухвалили ще до того, як закон про мобілізацію набув чинності, оскільки строк розгляду заяв може перевищити час, який залишився до того, як закон почне діяти.

Коли обмеження не застосовується?

Якщо людина подала заяву ще до 23 квітня, то консульство її розгляне та опрацює в повному обсязі.

Запроваджені обмеження не застосовуються у разі, коли фактичним отримувачем послуги є не сам заявник, а його неповнолітня дитина чи підопічна особа. Тобто військовозобовʼязані зможуть подати заяву на оформлення паспорта для виїзду за кордон дитині / підопічній особі, для реєстрації набуття дитиною громадянства України за народженням, для реєстрації народження дитини тощо.

Обмеження також не стосуються надання консульської допомоги у разі надзвичайних ситуацій: ДТП, затримання, стихійні лиха тощо. В такому разі співробітники консульської служби надаватимуть всю необхідну консульську допомогу.

Коли обмеження скасують?

Після набуття законом про мобілізацію чинності 18 травня 2024 року процес прийняття та розгляду заяв у консульствах продовжиться за умови, що військовозобовʼязаний має чинні військово-облікові документи.

Наразі ж механізм перевірки військово-облікових даних до вступу закону в дію ще визначається й узгоджується. Щойно цю роботу завершать, МЗС оприлюднить додаткові докладні розʼяснення.