Парламент ухвалив закон про бабовник. Він потрібен для виробництва пороху

Верховна Рада на пленарному засіданні 23 квітня проголосувала у другому читанні і в цілому за законопроєкт № 10427-1 про спрощення обігу насіння бавовнику, який потрібен для виробництва пороху.

Нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив, що закон підтримав 291 депутат.

Документ передбачає, що на період воєнного стану і трьох років після нього державна реєстрація та імпорт сортів бавовнику, зокрема генетично модифікованих, відбувається за спрощеною процедурою. Раніше реєстрація немодифікованого бавовнику займала 2—3 роки, а реєстрація ГМО-бавовнику взагалі заборонена.

У Держреєстрі сортів рослин, придатних для вирощування в Україні, є дані лише про три сорти бавовнику. Бюрократичні перепони, низка правил і відсутність підтримки на державному рівні практично зробили неможливим промислове вирощування бавовнику.

Мінагрополітики 16 квітня заявляло, що це потрібно виправляти, адже в України є стратегічна потреба вирощувати бавовну як сировину для імпортозаміщення, а також для переробки і внутрішніх потреб. Для цього пропонується створити і розвивати бавовняний кластер в Одеській області, кажуть у відомстві.

Чому це важливо?

Бавовняна целюлоза використовується для виробництва пороху, який потім йде як компонент для боєприпасів. Європейські виробники зброї вже попередили про залежність від китайської бавовни. Це стало загрозою для розширення виробництва, яке потрібне для поповнення власних запасів Європи та допомоги Україні. Тому українській промисловості потрібно будувати свій внутрішній ринок.