Найвіддаленіший від Землі зонд Voyager 1 вийшов на звʼязок після 5 місяців «мовчання»

Команда космічного апарата Voyager 1, який вивчає міжзоряний простір, вперше з листопада 2023 року отримала від зонду дані телеметрії про стан бортових систем. Апарат нарешті вийшов на звʼязок після 5 місяців відсутності коректних повідомлень.

Про це повідомила Лабораторія реактивного руху при Національному управлінні з аеронавтики США (NASA).

Починаючи з листопада минулого року Voyager 1 перестав передавати коректну телеметрію через пошкоджений сегмент памʼяті блоку в одному з бортових компʼютерів Системи польотних даних (FDS). Центр управління отримував викривлені дані. При цьому прилади та більшість систем працювали штатно. Тепер фахівцям NASA вдалося відновити стабільний звʼязок з Voyager 1 — вони перенаправили дані в обхід зламаної мікросхеми, що було вкрай складним завданням, враховуючи застарілість обладнання.

Сам Voyager 1 перебуває за понад 24 мільярди кілометрів від Землі — замінити його мікросхеми чи обладнання фізично неможливо. Фахівці дистанційно перепрограмовують апарат з 18 квітня. Якщо їм вдасться усунути помилки, вони отримають великий масив нових даних з пошкодженого блоку.