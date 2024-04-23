Німеччина заарештувала співробітника Європарламенту за підозрою у шпигунстві на користь Китаю

Німецька поліція заарештувала помічника депутата Європарламенту за підозрою у шпигунстві на користь Китаю. Імовірно, йдеться про співробітника ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD).

Про це пише Reuters.

За даними видання, чоловік на імʼя Цзянь Г. є помічником головного кандидата від AfD на виборах до Європейського парламенту Максиміліана Кра. Чоловіка підозрюють у передачі інформації про переговори та рішення, що ухвалювали в Європейському парламенті.

Слідство стверджує, що підозрюваний також шпигував за діячами китайської опозиції в Німеччині. Його вже заарештували, а у квартирі провели обшук. Як пишуть німецькі медіа, Цзянь Г. близько десяти років тому пропонував німецькій владі бути «позаштатним інформатором», але ті відмовили через його «ненадійність».

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що якщо звинувачення проти підозрюваного доведуть, то це вважатимуть «атакою на європейську демократію зсередини». Крім того, додала вона, відповідальність має понести й той, хто «наймає такого співробітника».

Помічника євродепутата заарештували за кілька годин після того, як трьох громадян Німеччини затримали за підозрою у співпраці з Міністерством державної безпеки Китаю. Вони нібито передавали технології, які можна використати у військових цілях.

Речник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що новини про затримання імовірних китайських шпигунів у Німеччині не відповідають дійсності та поширюються для того, щоб дискредитувати КНР.