Особистий гардероб модельєрки Вівʼєн Вествуд виставлять на аукціон

Особисті речі з гардеробу британської модельєрки Вівʼєн Вествуд продадуть на аукціоні Christie’s у червні 2024 року. Частину виручених коштів відправлять на благодійність до фондів «Міжнародна амністія», «Лікарі без кордонів» і «Фонд Вівʼєн», який створила сама модельєрка.

Про це йдеться на сайті аукціону.

Аукціон пройде у двох форматах: 25 червня він відбудеться в Лондоні, у штаб-квартирі Christieʼs. А з 14 до 28 червня паралельно проводитимуть онлайн-аукціон. Процесом продажу керує чоловік Вествуд, дизайнер Андреас Кронталер.

На аукціон виставлять понад 200 речей з особистого гардеробу покійної модельєрки, зокрема одяг, взуття та прикраси однойменного модного дому Вівʼєн Вествуд. Серед лотів опиняться речі з легендарних колекцій модельєрки, зокрема Dressed to Scale (осінь / зима 1998/99), Witches (осінь / зима 1983) та інші. Деякі з лотів вважають історично та культурно значущими.

Також на аукціоні продадуть гральні карти, які модельєрка створила на підтримку «Грінпіс». Виручені кошти передадуть до цього фонду.