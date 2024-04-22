У Tinder зʼявилася нова функція, яка дозволяє користувачам ділитися інформацією про своє побачення з близькими

Платформа для знайомств Tinder представила нову функцію — Share My Date. Опція дозволяє користувачам ділитися деталями про своє побачення з друзями та рідними за допомогою одного посилання.

Про це повідомляє Engadget.

Користувач має змогу поділися посиланням, за яким можна дізнатися про місце, дату й час зустрічі, а також подивитися фотографію партнера і його профіль. Функція також дозволяє редагувати плани побачення, щоб ті, хто мають посилання, могли отримати найсвіжішу інформацію про зустріч.

Для того, щоб привʼязати посилання до побачення, воно має бути запланованим. Дату побачення можна встановити аж до 30 днів наперед. Користувач може планувати скільки завгодно зустрічей із необмеженою кількістю людей і ділитися посиланнями на них зі своїми близькими.

За даними Tinder, задля власної безпеки приблизно 51% користувачів, молодших за 30 років, уже діляться деталями побачень зі своїми друзями, тоді як 19% — з мамою. Функція Share My Date має зробити цей процес трошки простішим і швидшим.

Найближчими місяцями опція буде доступна в США, Великій Британії, Австралії, Канаді, Сінгапурі, Індії, Ірландії, Німеччині, Франції, Іспанії, Японії, Бразилії, Швейцарії, Мексиці, Нідерландах, Італії, Кореї, В’єтнамі та Таїланді.