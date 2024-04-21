Нігерієць побив світовий рекорд з безперервної гри в шахи — партія тривала 60 годин

Нігерієць Тунде Онакоя побив світовий рекорд з безперервної гри в шахи — партія тривала 60 годин. Він перевершив попередній рекорд на 4 години.

Про це пише The Washington Post.

Онакоя грав проти чинного чемпіона США з шахів Шона Мартінеса. Спочатку він думав, що гратиме лише 58 годин, але продовжував, поки рано-вранці в суботу, 20 квітня, не досяг 60-годинної позначки.

Так, чоловіки перевершили попередній рекорд, який у 2018 році встановили Халлвард Хауг Флатебо і Сьюр Феркінгстад з Норвегії — їхня партія тривала 56 годин, 9 хвилин і 37 секунд.

Тунде Онакоя грає в шахмати на вулицях Нью-Йорка і бʼє світовий рекорд. AP

Онакоя намагався зібрати мільйон доларів для благодійного фонду Chess in Slums Africa на підтримку освіти для дітей по всій Африці. У перші 20 годин марафону йому вдалося зібрати $22 тисячі.

На кожну годину гри Онакоя та його суперник мали лише пʼять хвилин перерви. Іноді вони поєднували перерви — тоді Онакоя спілкувався з нью-йоркцями, які підбадьорювали його, й іноді навіть танцював із ними. Під час марафону чоловік лише пив воду та їв традиційну західноафриканську страву з рису.

Поки що Книга рекордів Гіннеса не підтвердила рекорд Онакої, адже цей процес може зайняти тижні. Невідомо, чи зміг він зібрати заплановану суму. Однак інші нігерійці по всьому світу підтримують Онакою та кажуть, що «великі речі можна робити навіть маленькими кроками».