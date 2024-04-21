Кабмін напрацьовує додаткові обмеження для людей, які не оновлять військово-облікові дані

Кабінет міністрів напрацьовує нові зміни до своїх постанов, які передбачають надання окремих адміністративних послуг лише за умови наявності військово-облікового документа.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив міністр юстиції Денис Малюська.

«У мене немає сумнівів у тому, що уряд забезпечить стимулювання тих, хто сумнівається в необхідності виконання своїх обов’язків... зараз різні міністерства напрацьовують зміни в постанови Кабміну, що встановлять як умову надання окремих адміністративних послуг наявність військово-облікового документа», — зазначив він.

За словами міністра, держава намагатиметься зробити так, щоб закон був однаковим для всіх, і щоб усі його виконували.

«І щоб ті, хто добровільно і активно хоче захищати Україну, не були в гіршому становищі, ніж ті, хто цього не хотів. Правила однакові для всіх, і ми забезпечимо їхнє виконання», — заявив Малюська.

Міністр сказав, що структура ТЦК і взагалі ЗСУ вже давно готується, щоб впоратися з великим потоком військовозобов’язаних.

«Як член уряду можу сказати, що особиста увага прем’єр-міністра на цьому зосереджена вже впродовж багатьох місяців, і він неодноразово давав доручення Міноборони забезпечити роботу ТЦК 24/7, що, як я розумію, виконується. Тому в мене немає сумнівів у тому, що робота буде забезпечена належним чином», — додав він.