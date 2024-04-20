The Guardian: Британський фонд допомоги Україні за півтора року через бюрократію витратив менше половини виділених грошей

Британський Міжнародний фонд допомоги Україні, який забезпечує ЗСУ зброєю, за півтора року роботи через бюрократію витратив менше половини виділених грошей.

Про це йдеться в матеріалі видання The Guardian.

Міжнародний фонд допомоги Україні, створений під управлінням Міністерства оборони Великої Британії в серпні 2022 року, отримав від девʼяти країн-союзників £900 мільйонів ($1,1 мільярда), але виділив на допомогу Україні лише £404 мільйони ($488 мільйонів).

Затримка з використанням коштів повʼязана з бюрократичними зволіканнями при укладанні контрактів. При цьому деякі вже укладені контракти передбачають поставки обладнання лише навесні 2025 року. За задумом фонд мав бути «з низьким рівнем бюрократії».

Британія у нього пожертвувала £500 мільйонів ($604 мільйони), Данія — £133 мільйони ($160 мільйонів), Норвегія — £119 мільйонів ($143 мільйони), Швеція та Австралія — по £26 мільйонів ($31 мільйон) кожна, Ісландія — £3 мільйони ($3,6 мільйона), а Нова Зеландія — £4 мільйони ($4,8 мільйона).

Міністр оборони Грант Шеппс, як пише The Guardian, активно намагався залучити більше країн, але результати роботи Фонду з розподілу грошей відлякують потенційних донорів.