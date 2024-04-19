Tesla відкликає майже 4 тисячі автомобілів Cybertruck через несправність

Американська компанія Tesla відкликає 3 878 автомобілів Cybertruck для заміни накладки на педаль газу.
Про це повідомила Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA).
У заяві відомства йдеться, що в автомобілях мають замінити накладку на педаль газу, бо та могла зміститися і призвести до того, що педаль буде затиснута обшивкою салону.
«Затиснута педаль газу може призвести до мимовільного прискорення автомобіля, що збільшує ризик аварії», — наголосили в NHTSA.
Сервісна служба Tesla відремонтує або замінить педаль у відкликаних авто, а власників транспортних засобів повідомлять про це в червні.
- Цього року акції Tesla впали приблизно на 31%, поступаючись традиційним автовиробникам, таким як Toyota Motor і General Motors, акції яких зросли на 45 і 20% відповідно.
- У середині квітня стало відомо, що Tesla звільнить понад 10% персоналу по всьому світу через падіння продажів.