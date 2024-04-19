Момент «Чемберлен або Черчилль» для Майка Джонсона. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 18 квітня

Конгрес США наближається до виділення Україні військової допомоги, на яку Київ чекав із жовтня минулого року ― відповідний проєкт уже з’явився на сайті американського парламенту, а конгресмени подають свої, іноді абсурдні (як від республіканки Марджорі Тейлор Грін) правки. Однак, відповідно до матеріалу The Washington Post, написаному на основі спілкування з конгресменами, ухвалення законопроєкту дуже ймовірне. Цього прагнуть демократи, які заявляють, що «ми не хочемо нести відповідальність за непроходження цього закону». На це зважився Майк Джонсон, який ризикує в результаті втратити крісло спікера. «Я міг би прийняти егоїстичне рішення і вчинити інакше, ― сказав він із цього приводу. ― Але варто просто робити правильні речі, і хай довкола відбувається те, що може відбутися. Якби я керувався страхом відставки, я б не міг виконувати свою роботу».

Джо Байден уже запевнив, що підпише документ про підтримку України одразу, щойно він потрапить йому на стіл. Особливих зауважень до цього проєкту демократи не мають.

Конгресмени мають розглянути питання підтримки України до суботи включно ― і голосуватимуть за нього, найімовірніше, перед проєктами допомоги Ізраїлю, країнам Південно-Східної Азії та пакетом заходів, спрямованих на зміцнення кордонів США і підвищення рівня національної безпеки. Пріоритетність України викликана тим, що якщо першою ухвалять допомогу Ізраїлю, інтерес республіканців до законопроєкту щодо України потім може знизитись, адже частина з них зараз вважають підтримку Тель-Авіву пріоритетною.

Так чи інакше, з наступного тижня почнеться кампанія за відставку Майка Джонсона, що продовжить нестабільність в американській владі. Згадана вище Марджорі Тейлор Грін, яка вже погрожувала порушити питання недовіри Джонсону, нещодавно підтвердила цей намір фразою «мені байдуже, що крісло спікера може перетворитися на прохідний двір», пише видання.

Тим часом керівник ЦРУ і Держдепу часів Трампа Майк Помпео опублікував колонку на сайті прореспубліканського телеканалу Fox News, у якій заявив, що підтримка України зовсім не суперечить принципу America First ― тобто «Америка передусім», популярне серед трампістів гасло, яким вони виправдовують ізоляціонізм. Насправді «Америка передусім» не означає «Америка сама» чи те, що з існуючим статус-кво варто змиритися. Це значить, що треба робити все для безпеки США ― як поточної, так і потенційної, тобто, серед іншого, ставити на місце як нахаб, що хочуть змінити світовий порядок, так і нелюдів, що нападають на суверенні країни. Підтримка України ― те, що мають робити республіканці, стверджує Помпео. І це суперечить популярній серед республіканців ще місяць тому позиції, що США роблять щонайменше достатньо для підтримки Києва.

Помпео ж запевняє, що адміністрація Байдена робить замало, що вона мʼякотіла і взагалі саме за Трампа Україна почала отримувати летальну зброю і саме Трамп та його команда зроблять усе, щоб війна стала для росії настільки невигідною, що та змушена буде погодитися на переговори. Такі тези близького союзника Трампа щодо України звучать чи не вперше за останній рік.

Щобудня ми старанно шукаємо найцікавіші матеріали про війну та розповідаємо про них. Ваша підтримка надихає нас робити це й далі. Допомогти «Бабелю»: 🔸 у гривні🔸 Buy Me a Coffee 🔸 Patreon🔸 PayPal: [email protected]