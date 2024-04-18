Variety: Скорсезе зніме фільм про Сінатру з Ді Капріо в головній ролі

Режисер Мартін Скорсезе планує найближчим часом зайнятися трьома новими проєктами. Серед них — фільм про актора і співака Френка Сінатру.

Про це пише Variety з посиланням на джерела.

«Життя Ісуса»

Перший з очікуваних проєктів — фільм «Життя Ісуса», заснований на однойменній книзі Шусаку Ендо 1973 року. У 2016 році Скорсезе екранізував його інший роман «Мовчання».

За даними медіа, Скорсезе хоче бачити у стрічці зірку «Мовчання» Ендрю Гарфілда, однак поки невідомо, чи 40-річний актор претендує на головну роль, чи на роль одного з учнів Ісуса. Майлза Теллера («Проєкт Х», «Дивергент») теж розглядають на роль у фільмі.

Очікується, що виробництво фільму розпочнеться пізніше цього року, а зйомки відбуватимуться в Ізраїлі, Італії та Єгипті. При цьому зйомки в Ізраїлі можуть стати проблемою через війну країни з ХАМАС.

«Сінатра»

На якій стадії перебуває другий фільм — «Сінатра» — поки що невідомо. Variety пише, що проєкт може зіткнутися з деякими труднощами, оскільки дочка легендарного співака Тіна Сінатра керує спадщиною свого батька і досі не дала свого дозволу на зйомки.

Головну роль у біографічному фільмі, як очікується, зіграє Леонардо Ді Капріо. Дженніфер Лоуренс зобразить його другу дружину, актрису Еву Гарднер. Саме Гарднер стала причиною розлучення Сінатри з першою дружиною Ненсі Барбато, матір’ю Тіни.

Байопіком вже зацікавилися в Apple TV+, які профінансували «Вбивць квіткової повні» Скорсезе. Проте, за даними джерел, лідером серед претендентів на виробництво фільму може стати студія Sony Pictures.

«Мис страху»

Третій очікуваний проєкт — співпраця Скорсезе зі Стівеном Спілбергом над серіалом «Мис страху» для Apple TV+.

Скорсезе і Спілберг виступатимуть виконавчими продюсерами серіалу, заснованого на фільмах Universal 1991 і 1962 років. Причому нуарний трилер 1991 року знімав сам Скорсезе, а продюсувала його компанія Спілберга Amblin Entertainment.