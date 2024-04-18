З 22 квітня у Києві відновлять оплату за паркування

З 22 квітня паркування в Києві стане платним. Оплата паркування знову запрацює в застосунку «Київ Цифровий».

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Як і раніше, паркування на муніципальних майданчиках буде платним лише в будні з 08:00 до 22:00. В інший час у будні та протягом дня в суботу і неділю паркування безкоштовне.

Вартість паркування залежить від зони міста і становить:

1 зона, центральні вулиці навколо вул. Хрещатик — 35 грн/год;

2 зона, великий центр від Шулявки до Печерська — 25 грн/год;

3 зона, решта міста — 5 грн/год.

Щоб оплатити послугу через мобільний застосунок, на початку паркування необхідно:

вибрати «Сервіси водія» → «Погодинне паркування»;

вибрати номер авто з переліку або вказати його;

самостійно вибрати адресу і номер паркувального майданчика зі списку або він автоматично визначиться за геолокацією;

натиснути «Почати паркування»;

натиснути «Завершити паркування», щойно авто залишить паркінг. Після цього користувач може перейти до «Оплати паркування».

Паркування можна оплатити карткою, через Apple Pay чи Google Pay. У КМДА підкреслили, що на муніципальних паркінгах не приймають оплату готівкою.

Під час повітряної тривоги інспектори з паркування не штрафують водіїв і не здійснюють евакуацію автомобілів.