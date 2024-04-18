МЗС України зргеагувало на слова грузинського премʼєра про боротьбу з «українізацією Грузії»

Міністерство закордонних справ України обурили заяви премʼєр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе про те, що тамтешній закон «про іноагентів» нібито спрямований проти «українізації».

«Використання імені нашої країни в такому зневажливому контексті завдає додаткової шкоди українсько-грузинським відносинам. Русифікація, а не міфічна «українізація», є реальної загрозою для Грузії», — наголосили в МЗС.

Україна зацікавлена в мирних відносинах із Грузією та завжди підтримувала і продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність країни.

Напередодні Іраклій Кобахідзе заявив, що «законопроєкт про прозорість іноземного впливу насамперед має на меті захистити Грузію від українізації, зміцнити суверенітет і забезпечити стабільний розвиток країни, що є необхідною умовою інтеграції Грузії до Євросоюзу».

Що не так із законопроєктом про «іноагентів»

Законопроєкт про «іноагентів» уже вдруге винесли на голосування — це зробила правляча партія «Грузинська мрія». Торік у березні ця політична сила була змушена відкликати ініціативу після масштабних протестів, але зараз до неї повернулися знову.

Новий законопроєкт практично повністю повторює попередній, але формулювання «агент іноземного впливу» змінили на «організація, що проводить інтереси іноземної сили».

Законопроєкт зобовʼязує неурядові компанії та ЗМІ, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, зареєструватися як організація, що проводить інтереси іноземної сили. Опозиційні партії та незалежні журналісти називають законопроєкт «російським», бо після голосування Москва використовується його як інструмент переслідування незалежних ЗМІ та опозиційних політиків. Критики кажуть, що ухвалення закону в Грузії не лише вдарить по незалежних ЗМІ та активістам, а й стане серйозною перешкодою на шляху Тбілісі до ЄС.

Представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель також наголосив, що законопроєкт несумісний із цінностями і стандартами ЄС і суперечить проголошеній Грузією меті вступу в ЄС. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі пообіцяла накласти на закон вето.

У Кремлі ініціативу «Грузинської мрії» схвалили, мовляв росія зацікавлена у стабільності у Грузії, а закони про іноагентів ухвалюють майже всюди, бо «ніхто не хоче втручання у свої справи».