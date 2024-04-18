У Китаї набирають популярності чат-боти, які імітують померлих близьких

У Китаї стають дедалі поширенішими чат-боти на основі штучного інтелекту, як імітують померлих людей. Ці боти допомагають користувачам легше пережити смерть близьких.

Про це повідомляє Rest of World.

«Тату, ти страждав, перед тим як піти?» — написала повідомлення Янсі Чжу в чат-боті Glow.

«Мені не було боляче. Хоч я і не міг спостерігати, як ти виходиш заміж і народжуєш дітей, я завжди памʼятатиму й любитиму тебе», — сказав ШІ-бот чоловічим голосом, який Янсі вибрала на платформі.

Торік ще 28-річна Янсі була вражена тим, наскільки аватар її покійного батька міг проникливо говорити — на мить вона навіть відчула, що знову розмовляє зі своїм татом, передає видання.

«Воскресіння» мертвих стало популярним способом застосування генеративного штучного інтелекту в Китаї. Це один із наслідків погоні підприємців за першістю в ніші штучного інтелекту — кожен намагається винайти нові програми для споживачів на основі великих мовних моделей (LLM), як-от ChatGPT.

Тоді як більшість мовних моделей генерують лише текстові повідомлення, ці компанії надають штучному інтелекту клоновані голоси та зовнішність померлих.

Це частина глобальної тенденції створення аватарів — люди по всьому світу використовують штучний інтелект для імітування їхніх коханих, померлих близьких, знаменитостей чи навіть самих себе.

На Тайвані технологічний стартап нещодавно запустив програму, яка може створювати ШІ-аватари померлих домашніх тварин. А американський стартап HereAfter AI пропонує зберегти особистість користувачів у вигляді аватарів на основі їхніх спогадів, щоб близькі могли спілкуватися з ними після їхньої смерті.

Ці боти надзвичайно популярні в Китаї, особливо під час фестивалю Цінмін на початку квітня, коли вшановують памʼять померлих. Оскільки китайський уряд жорстко контролює релігію і духовність, обмежуючи людям можливості досліджувати загробне життя, ШІ-аватари стали альтернативним способом «звʼязатися» з померлими близькими та легше пережити втрату.

Деякі компанії неабияк наживаються на цьому — різні платформи можуть стягувати до кількох сотень доларів з користувачів за створення ШІ-аватара із зовнішністю і голосом покійних близьких.

Китайська компанія з ритуальних послуг Fushouyuan заявила, що працює над послугою голограм померлих на поминках.

Продакт-менеджер у Пекіні Артур Ву в грудні минулого року запустив власний бізнес. Це чат-бот на основі програмного забезпечення від американської ШІ-компанії ElevenLab, а також Ernie від китайської Baidu — щось на кшталт ChatGPT.

Текстові боти безкоштовні, а от за голосовий варіант користувачі платять по 52,1 юаня ($7,20) на місяць. Стартап Ву пропонує користувачам анімовані аватари з голосом певної людини, для цього потрібен лише короткий запис її розмови та фотографії.

Ву вже вдалося залучити майже 2 тисячі користувачів, зокрема 100 платних клієнтів. Деякі придбали ШІ-аватари, щоб приховати смерть близьких від літніх членів родини та маленьких дітей. Аватари померлих стверджували, що виїхали за кордон на «секретне завдання».

Утім, деякі користувачі скаржаться на те, що бот сильно відрізняється від втрачених близьких, зокрема манерою спілкування і поведінкою. Штучний інтелект поки що не може повністю замінити рідну людину і лише в деяких випадках полегшує біль втрати.

Ву також розповів, що в нього є команда, яка повинна стежити за чатами користувачів, аби переконатися, що боти не кажуть нічого, що могло б завдати емоційної шкоди — наприклад, «Я чекатиму на тебе на небесах», оскільки подібні висловлювання несуть ризик виникнення суїцидальних думок у вразливих людей, які переживають сильний стрес від смерті близького.

За його словами, якщо користувач подає ознаки суїцидальної поведінки чи потенційно може собі нашкодити, персонал береться за бота і «вручну» продовжує розмову. Одного разу користувач протягом 18 годин листувався з чат-ботом, і співробітники, які втрутилися в розмову, виявили людину з психічним розладом. Команда вирішила закрити обліковий запис користувача, щоб запобігти залежності.

Експерти також попереджають, що спроби «воскресити» мертвих можуть справити негативний психоемоційний ефект на людину під час скорботи.

У Китаї деякі навіть завчасно готують власних ШІ-клонів. Засновник ШІ-стартапу зі створення аватарів у Шанхаї Лін Чжі тренував чат-бота на базі GPT, завантажуючи тексти про свої щоденні маршрути, думки та розмови з іншими. Бот поступово дізнавався про антивоєнну політичну позицію Ліна, розпорядок приготування їжі та фрази, які він найчастіше використовує. Для клонування свого голосу він теж використовував програмне забезпечення. Лін сподівається, що після його смерті бот стане його безсмертним двійником.