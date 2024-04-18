Джо Байден нагадує, що допомога Україні ― обовʼязок адекватних лідерів. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 17 квітня

У тиждень, коли Конгрес США нарешті наблизився до того, щоб ухвалити виділення військової допомоги Україні, американський президент Джо Байден опублікував колонку в одному з провідних видань країни The Wall Street Journal. Ця колонка знакова й тим, що опублікована у прихильному до республіканців виданні. Перераховуючи причини, чому зараз варто допомогти Україні, Байден умисне торкається чутливих для республіканців тем.

Насамперед він зазначає, що Україна отримає допомогу не на умовах карт-бланшу і що витрачання цих грошей контролюватиметься. До того ж значна частина з них залишиться у Штатах ― на поповнення складів американської зброї та виробництво нових снарядів і техніки. Загалом повʼязані з пакетом допомоги для України замовлення виконуватимуть підприємства в 40 американських штатах ― що, відповідно, відобразиться на кількості робочих місць і доходах місцевих.

Також Байден зазначив, що якщо не допомогти Україні зараз, ціна протистояння росії для США відчутно зросте. Натхненний успіхом в Україні, путін може піти війною на країни НАТО, і Сполучені Штати зобовʼязані будуть вступити у війну. Те саме стосується допомоги Ізраїлю, про яку згадано в тексті. Недавню ракетну атаку Тель-Авіву вдалось відбити ― однак якщо Ірану вдасться «пробити» захист ізраїльтян, США будуть повинні втрутитись і тут, оскільки йтиметься про напад на головного союзника Вашингтону на Близькому Сході. Отже, краще допомогти йому якнайшвидше, аби потім не довелось платити більше ― грішми та кровʼю.

«Волю українського народу путін завзято намагався зламати. Він програв. Тепер він намагається зламати волю Заходу. Ми не можемо дозволити йому досягти цього, ― підсумовує Байден. ― Бувають моменти в історії, які вимагають лідерства й відважності. Це один із них».

Також варті уваги стаття редактора європейської версії видання Politico Джеймі Деттмера про похмурі настрої серед українців через відсутність західної допомоги та текст BBC про втрати росіян у війні. Журналісти видання вже підтвердили загибель щонайменше 50 тисяч окупантів.

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